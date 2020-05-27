Укрзалізниця запускає поїзди: скільки коштують квитки і як їх купити

В Укрзалізниці відкрили продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+ і 9 нічних поїздів далекого прямування, які почнуть курсувати з 1 червня. При цьому для безпеки пасажирів квитки продаються тільки на 50% місць у вагонах.

Придбати квитки можна вже зараз у залізничних квиткових касах на вокзалах та на сайті Укрзалізниці. Також є офіційний мобільний додаток УЗ для Android і iOS, але в ньому продаж квитків тимчасово недоступний.

Місця продаються не поруч, щоб зберігати соціальну дистанцію. Вони розташовані в шаховому порядку, тобто через одне місце. Втім, у поїзді №7/8 Одеса-Харків продається 100% місць. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в регіонах.

Скільки коштують квитки

Вартість квитків залишилася на колишньому рівні, який був до введення карантину. Приміром, на 1 червня УЗ пропонує квитки на популярні маршрути за такими цінами:

"Інтерсіті+" № 763 Київ-Одеса : перший клас - 1123,50 грн, другий клас - 464 грн;

: перший клас - 1123,50 грн, другий клас - 464 грн; "Інтерсіті+" № 722/726 Київ-Харків : перший клас - 903,59 грн, другий клас - 374,85 грн;

: перший клас - 903,59 грн, другий клас - 374,85 грн; "Інтерсіті" № 740 Київ-Кривий Ріг : перший клас - 532,22 грн, другий клас - 304,76 грн;

: перший клас - 532,22 грн, другий клас - 304,76 грн; Нічний № 126 Київ-Костянтинівка: люкс - 1360,07 грн, купе - 565,54 грн, плацкарт - на 1 червня квитків немає, але на 2 число продаються за 288,08 грн

Варто зазначити, що пасажирів будуть пускати в потяги тільки в масках, а вагони обіцяють ретельно обробляти після кожного рейсу.

Нагадаємо, міністр інфраструктури назвав нові дати запуску транспорту між містами.

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