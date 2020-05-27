Укрзалізниця запускає поїзди: скільки коштують квитки і як їх купити

В Україні відкрили продаж квитків на поїзди
В Укрзалізниці відкрили продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+ і 9 нічних поїздів далекого прямування, які почнуть курсувати з 1 червня. При цьому для безпеки пасажирів квитки продаються тільки на 50% місць у вагонах.
Придбати квитки можна вже зараз у залізничних квиткових касах на вокзалах та на сайті Укрзалізниці. Також є офіційний мобільний додаток УЗ для Android і iOS, але в ньому продаж квитків тимчасово недоступний.
Місця продаються не поруч, щоб зберігати соціальну дистанцію. Вони розташовані в шаховому порядку, тобто через одне місце. Втім, у поїзді №7/8 Одеса-Харків продається 100% місць. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в регіонах.
Вартість квитків залишилася на колишньому рівні, який був до введення карантину. Приміром, на 1 червня УЗ пропонує квитки на популярні маршрути за такими цінами:
Варто зазначити, що пасажирів будуть пускати в потяги тільки в масках, а вагони обіцяють ретельно обробляти після кожного рейсу.
Нагадаємо, міністр інфраструктури назвав нові дати запуску транспорту між містами.
Раніше повідомлялося про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою додатку "Дія".
Автор: Роман Мирончук