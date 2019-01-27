Укуси меня пчела: создателю "Смешариков" выкатили иск на миллионы

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Мужчина "забыл" вернуть долг

Российскому предпринимателю и продюсеру Илье Попову предстоит выплатить десятки миллионов рублей, который тот "забыл" вернуть после съемок мультфильма "Смешарики". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, деньги мужчина занял у Фонда Кино, а обещал вернуть в случае, если картина про смешных животных окупиться. И как известно, мультфильм действительно окупился, принеся авторам почти девять миллионов долларов.

"Укуси меня пчела! Фонд Кино подал иск на 30 миллионов на создателя "Смешариков". Илья Попов, создатель известного мульта, в 2014 году взял у фонда 30 миллионов на полнометражных "Смешариков". Обещал вернуть, если лента окупится в прокате. И она окупилась, - говорится в сообщении.

Теперь, утверждают российские журналисты, мужчине придется разбираться с арбитражным судом.

"Но Попов посчитал, что Нюше с Копатычем лавэ нужнее, и пока ничего не вернул. Фонд под председательством Леонида Верещагина (гендир "Студии Три Тэ" Никиты Михалкова) подал иск в арбитражный суд на компанию ООО "Смешарики" и в Тверской суд — лично на Попова", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, популярная украинская группа "Антитіла" стали жертвой мошенников, которые подали на них в суд за использование нот и тональности в песнях