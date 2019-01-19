Злостная неплательщица: на российскую певицу подали в суд за долги по коммуналке

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Артистка пять лет не платила по счетам

На российскую скандальную певицу Лолиту, которой запретили въезд в Украину, подали в суд за неуплату коммунальных услуг. Артистка не платила по счетам пять лет. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

Исполнительница должна уплатить большую сумму денег.Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" подало судебный иск против Лолиты Милявской с требованием взыскать с Лолиты почти 760 тысяч рублей (321 тысячу гривен). Уточняется, что певица не платила по счетам с 2014 года.

Отметим, что исковое заявление было зарегистрировано в суде 15 января.

Фото: Лолита (Лолита Милявская/Facebook)

Напомним, что известная певица Лолита Милявская, которая покинула Украину ради РФ, прокомментировала отказ популярной группы KAZKA от выступления на российском шоу "Песня года" в немецком Дюссельдорфе.

Как сообщалось ране, Лолита в интервью заявила, что Крым - это Украина, после чего ей пришлось отправдываться за свои слова, которые в РФ вызвали скандал. По ее словам, фраза о Крыме была вырвана из контекста и обозвала журналиста, который это сделал, козлом.