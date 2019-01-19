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Злісна неплатниця: на російську співачку подали в суд за борги по комуналці

STYLERПерсона    19.01.2019 - 18:52
Злісна неплатниця: на російську співачку подали в суд за борги по комуналці
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Артистка п'ять років не платила за рахунками

На російську скандальну співачку Лоліту, якому заборонили в'їзд в Україну, подали в суд за несплату комунальних послуг. Артистка не платила за рахунками п'ять років. Про це пише агентство міських новин "Москва".

Виконавиця повинна сплатити велику суму грошей.Товариство власників житла "Великі Каменярі" подало судовий позов проти Лоліти Мілявської з вимогою стягнути з Лоліти майже 760 тисяч рублів (321 тисячу гривень). Уточнюється, що співачка не платила за рахунками з 2014 року.

Зазначимо, що позовна заява була зареєстрована в суді 15 січня.

Злісна неплатниця: на російську співачку подали в суд за борги по комуналціФото: Лоліта (Лоліта Мілявська/Facebook)

Нагадаємо, що відома співачка Лоліта Мілявська, яка покинула Україну заради РФ, прокоментувала відмова популярної групи KAZKA від виступу на російському шоу "Пісня року" в німецькому Дюссельдорфі.

Як повідомлялося рані, Лоліта в інтерв'ю заявила, що Крим - це Україна, після чого їй довелося отправдываться за свої слова, які в РФ викликали скандал. За її словами, фраза про Крим була вирвана з контексту і обізвала журналіста, який це зробив, цапом.

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