Умер аниматор Disney, создатель образов "Бэмби" и "Золушки"

Коллаж РБК-Украина

Студии Disney Дон Ласк посвятил 27 лет своей жизни

Художник-аниматор Дон Ласк скончался в одном из калифорнийских домов престарелых. В возрасте 105 лет остановилось сердце талантливого творца. Об этом сообщает информационное издание The Hollywood Reporter.

Ласк был одним из последних аниматоров "золотого века" Disney - периода в истории компании с 1937 по 1967 года, отмеченный выходом первых диснеевских полнометражных мультфильмов, начиная с "Белоснежки и семи гномов" в 1937 году.

Фото: (Hollywoodreporter/Courtesy of Slip Lusk)

Художник напрямую сотрудничал с Уолтом Диснеем. Он присоединился к компании в 1933 году и начал работать над такими фильмами как "Пиноккио", "Бэмби" и многими другими.

Ласк покинул компанию в 1960 году. После чего начал работать на ТВ. В частности, он принимал участие в создании мультсериалов "Смурфики", "Том и Джерри", "Семейка Адамс" и других проектах.

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