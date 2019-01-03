ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Умер аниматор Disney, создатель образов "Бэмби" и "Золушки"

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 16:12
Умер аниматор Disney, создатель образов "Бэмби" и "Золушки"
Коллаж РБК-Украина

Студии Disney Дон Ласк посвятил 27 лет своей жизни

Художник-аниматор Дон Ласк скончался в одном из калифорнийских домов престарелых. В возрасте 105 лет остановилось сердце талантливого творца. Об этом сообщает информационное издание The Hollywood Reporter.

Ласк был одним из последних аниматоров "золотого века" Disney - периода в истории компании с 1937 по 1967 года, отмеченный выходом первых диснеевских полнометражных мультфильмов, начиная с "Белоснежки и семи гномов" в 1937 году.

Умер аниматор Disney, создатель образов &quot;Бэмби&quot; и &quot;Золушки&quot;Фото: (Hollywoodreporter/Courtesy of Slip Lusk)

Художник напрямую сотрудничал с Уолтом Диснеем. Он присоединился к компании в 1933 году и начал работать над такими фильмами как "Пиноккио", "Бэмби" и многими другими.

Ласк покинул компанию в 1960 году. После чего начал работать на ТВ. В частности, он принимал участие в создании мультсериалов "Смурфики", "Том и Джерри", "Семейка Адамс" и других проектах.

Напомним, что названа причина смерти Криса Кельми, который умер 1 января в Подмосковье.

Ранее в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни.

Мы писали, что умер известный российский актер. 25 декабря из жизни ушел популярный актер Дмитрий Матвеев. Он скончался на 66-ом году жизни. Причина смерти не сообщается. 

Мы сообщали, что умер известный артист, звезда сериала "Голубка". 18 декабря умер российский артист Олег Мартьянов на 67-ом году жизни.

"Ему все подражали": сеть скорбит о гибели величайшего режиссера века Умер известный актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Эйс Вентура"
Новости Украины смерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь