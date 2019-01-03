Никогда не скрывал: названа причина смерти Криса Кельми

Фото: Крис Кельми (facebook.com/daryo yangiliklari)

Остановку сердца спровоцировало злоупотребление алкоголем

1 января в Подмосковье скончался известный рок-музыкант и композитор Крис Кельми, о завещании которого недавно стало известно журналистам. Артист скончался на 64 году жизни по причине остановки сердца. Об этом сообщает российское СМИ.

Уточняется, что признаки насильственной смерти на теле музыканта отсутствуют. Врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову в дом Кельми, не удалось реанимировать мужчину.

Фото: Крис Кельми (instagram.com)

Есть предположение, что остановку сердца спровоцировало злоупотребление алкоголем. Так как именно эта пагубная привычка сопровождала его на протяжении всей жизни. Певец никогда не скрывал свою зависимость, а в 2017-м заявил об этом открыто в прессе.

Отметим, что Кельми был создателем музыкальных коллективов "Високосное лето" и "Рок-Ателье", также он участвовал в группе "Автограф". Самые популярные песни Кельми - "Замыкая круг", "Усталое такси" и "Ночное рандеву".

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