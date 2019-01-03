Ніколи не приховував: названа причина смерті Кріса Кельмі

Фото: Кріс Кельмі (facebook.com/daryo yangiliklari)

Зупинку серця спровокувало зловживання алкоголем

1 січня в Підмосков'ї помер відомий рок-музикант і композитор Кріс Кельмі, про заповіт якого нещодавно стало відомо журналістам. Артист помер на 64 році життя внаслідок зупинки серця. Про це повідомляє російське ЗМІ.

Уточнюється, що ознаки насильницької смерті на тілі музиканта відсутні. Лікарям швидкої допомоги, які прибули за викликом до будинку Кельмі, не вдалося реанімувати чоловіка.

Фото: Кріс Кельмі (instagram.com)

Є припущення, що зупинку серця спровокувало зловживання алкоголем. Так як саме ця згубна звичка супроводжувала його протягом усього життя. Співак ніколи не приховував свою залежність, а в 2017-го заявив про це відкрито в пресі.

Нагадаємо, що Кельмі був творцем музичних колективів "Високосное літо" і "Рок-Ательє", також він брав участь в групі "Автограф". Найпопулярніші пісні Кельмі - "Замикаючи коло", "Втомлене таксі" та "Нічне рандеву".

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