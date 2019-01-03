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Помер аніматор Disney, творець образів "Бембі" та "Попелюшки"

STYLERЖиття    03.01.2019 - 16:12
Помер аніматор Disney, творець образів "Бембі" та "Попелюшки"
Колаж РБК-Україна

Студії Disney Дон Ласк присвятив 27 років свого життя

Художник-аніматор Дон Ласк помер в одному з каліфорнійських будинків престарілих. У віці 105 років зупинилося серце талановитого митця. Про це повідомляє інформаційне видання The Hollywood Reporter.

Ласк був одним з останніх аніматорів "золотого століття" Disney - періоду в історії компанії з 1937 по 1967 року, що був відзначений виходом перших диснеївських повнометражних мультфільмів, починаючи з "Білосніжки і семи гномів" в 1937 році.

Помер аніматор Disney, творець образів &quot;Бембі&quot; та &quot;Попелюшки&quot;Фото: (Hollywoodreporter/Courtesy of Slip Lusk)

Художник безпосередньо співпрацював з Уолтом Діснеєм. Він приєднався до компанії в 1933 році і почав працювати над такими фільмами як "Піноккіо", "Бембі" і багатьма іншими.

Ласк покинув компанію в 1960 році. Після чого почав працювати на ТБ. Зокрема, він брав участь у створенні мультсеріалів "Смурфіки", "Том і Джеррі", "Сімейка Адамс" та інших проектах.

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