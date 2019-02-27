Умер на руках у родителей: новые детали загадочной смерти ребенка

Коллаж РБК-Украина

Смерть ребенка повергла родителей в шок

Накануне в Тернопольской области внезапно скончался девятилетний ребенок. Похороны погибшего состоятся 27 февраля. Судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти. Об этом информирует "Т1 Новости" на YouTube-канале.

Учителя и одноклассники шокированы случившимся не меньше, чем родители. Говорят, мальчик никогда серьезно не болел. "Искренний и открытый ребенок", - так отзываются о погибшем педагоги.

Видео: (YouTube/Т1 Новини)

Семейный врач Виталий Дударенко утверждает: "Мальчик был довольно активным, болел не часто. Порой болел ОРВИ, но лечился самостоятельно, дома. К нам за помощью не обращался".

Отец Николай Дмитерко также поделился подробностями трагедии. Утверждает, что ничего не предвещало беды, мальчик даже не жаловался на самочувствие. "Сидел на кровати, смотрел в телефон. Потом просто упал и все", - говорит он.

К слову, судебно-медицинская экспертиза уже установила истинную причину смерти мальчика. Оказывается, у него врожденная аневризма головного мозга. Подобное заболевание может годами не проявляться у пациентов и зачастую выявляется случайно, например, во время обследования.

Напомним, ранее мы сообщали детали гибели ребенка во Львовской области.

А также рассказывали о том, что во Львовской области внезапно скончалась школьница.