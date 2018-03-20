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"Умирает": военный эксперт шокировал рассказом о состоянии Сенцова

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:59
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Он считает, что режиссера отравили в российской тюрьме

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления. Об этом эксперт рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", - говорит Колесников.

Фото: Олег Сенцов (скриншот youtube.comІНФОРМАТОР)

Также он усомнился в том, что нардеп Надежда Савченко в российском плену действительно голодала, напомнив о голодовке бойцов ИРА в британских тюрьмах.

"После 40 суток голодовки начинаются необратимые процессы в организме. Вы уже человека не вытянете", - подчеркнул Колесников.

Ранее сообщалось, что у режиссера Олега Сенцова, которого содержат в российской колонии, ухудшилось состояние здоровья. Об этом он рассказал в письме совей сестре Натальи Каплан.

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Теги: Олег Сенцов, политзаключенные
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