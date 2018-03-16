"Крошатся зубы и выпадают волосы": Олег Сенцов рассказал об ухудшении состояния здоровья

Украинский политзаключенный написал сестре письмо

У режиссера Олега Сенцова, которого содержат в российской колонии, ухудшилось состояние здоровья. Об этом он рассказал в письме совей сестре Натальи Каплан, о чем она написала на своей странице в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала сестра политзаключенного.

Скриншот поста (facebook.com/skorost.zvuka)

Напомним, что политзаключенный Олег Сенцов в российской колонии сумел выучить английский язык. Об этом на своей странице в Facebook рассказала российская правозащитница Зоя Светова.

"Получила письмо от Олега Сенцова. У него все по-старому. Читает по две книги в неделю. Выучил английский. Только практиковать его в ямальской зоне не с кем. Писем писать не любит. Настроение стабильное. Чувствует себя не слишком. Температура на улице – 20 градусов мороза. Снег лежит уже три месяца. Начал получать "Новую газету", – говорит, что пришло сразу несколько номеров", - написала правозащитница.