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"Кришаться зуби і випадає волосся": Олег Сенцов розповів про погіршення стану здоров'я

STYLERLIFE        16.03.2018 - 20:44
Олег Сенцов (скріншот youtube.comІНФОРМАТОР)
Олег Сенцов (скріншот youtube.comІНФОРМАТОР)

Український політв'язень написав сестрі лист

У режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії, погіршився стан здоров'я. Про це він розповів в листі совій сестрі Наталі Каплан, про що вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що у нього все нормально. Хоча при цьому пише, що у нього кришаться зуби і випадає волосся. Зазначає, що там здоров'я втрачається повільно, але безповоротно", - написала сестра політв'язня.

Скріншот поста (facebook.com/skorost.zvuka)

Нагадаємо, що політв'язень Олег Сенцов в російській колонії зумів вивчити англійську мову. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла російська правозахисниця Зоя Светова.

"Отримала лист від Олега Сенцова. У нього все по-старому. Читає по дві книги на тиждень. Вивчив англійську. Тільки практикувати його в ямальськой зоні ні з ким. Листів писати не любить. Настрій стабільний. Почувається не дуже. Температура на вулиці - 20 градусів морозу. Сніг лежить вже три місяці. Почав отримувати "Нову газету", - говорить, що прийшло відразу кілька номерів", - написала правозахисниця.

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Теги: Олег Сенцов
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