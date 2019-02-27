Уникальная методика: украинские врачи "смыли" рак с кости пациента

Данная методика избавляет детей и подростков от ампутации и протезирования

Хирурги львовской больницы провели уникальную, хоть и тяжелую операцию, которая длилась около 12 часов. Об удивительном прорыве в области медицины проинформировал ТСН.

Почти полсуток формировали в операционной ногу пациенту из его же костей, которые были повреждены раком. Необычная методика требует особых усилий, однако избавляет детей и подростков от ампутации и протезирования.

Видео: (YouTube/ТСН)

Для начала на операционном столе удаляют злокачественную опухоль, а кости проваривают в специальном растворе, чтобы уничтожить раковые клетки. После чего, со здоровой ноги берут частичку тонкой малоберцовой кости с сосудами и помещают в фрагмент проваренной бедренной кости, которая пустая внутри.

Далее конструкцию возвращают на место, она срастается, а функция ноги полностью восстанавливается. Сверхсложную операцию впервые провели в прошлом году 9-летнему мальчику. Его опухоль вообще не реагировала на химиотерапию, однако врачам удалось все исправить.

Снимки подтверждают, что кости полностью срослись и в дальнейшем они будут расти вместе с мальчиком. На данный момент во Львове сделано уже четыре подобных операции. Они подходят детям и подросткам, поскольку их организм интенсивно растет, а кости очень быстро срастаются.

Напомним, что под Полтавой одноклассники заболели раком.

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