Уникальная операция: в Украине мужчине вживили самый маленький кардиостимулятор в мире

Коллаж РБК-Украина

Операция немного затянулась, но прошла успешно

В Украине в Институте сердца 61-летнему мужчине установили самый маленький кардиостимулятор в мире. Его вес составляет менее двух граммов, а по размеру он не много больше обычной таблетки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для вживления данного кардиостимулятора не нужны сложные хирургические операции. Устройство строит дорого, однако первые 10 пациентов получат его бесплатно.

Для проведения операции полноценный наркоз не нужен. Пациенту только частично подавляют сознание. Однако 61-летний Петр Дмитриевич крепко уснул из-за того, что перенервничал перед операцией и ночью не спал.

Пациент – врожденный гипертоник. В последние годы проблемы с сердцем участились. Бывали случаи, когда сердце колотилось с невероятной силой, а иногда даже останавливалось.

Видео: YouTube/ТСН

Такое состояние могло стать причиной инсульта. Поэтому созрела острая необходимость в проведении операции. Задача кардиостимулятора контролировать нужное количество сердечных сокращений.

Ранее для того, чтобы установить кардиостимулятор, необходимо было проводить сложную операцию, вживлять под кожу генератор, а электрод протягивать через сосуды к сердцу.

При использовании маленького кардиостимулятора сложные разрезы не нужны. Прибор доставляется к сердцу с помощью специальной трубки через бедренную вену и прикрепляется на дне сердечного желудочка.

Стоит отметить, что также как и обычный кардиостимулятор, маленький прибор может проработать от 10 до 14 лет. При этом человек даже не почувствует его на своем теле.

Операция Петра Дмитриевича прошла дольше, чем должна была. В течение часа врачи подбирали место для установки кардиостимулятора.

"Мы стараемся сделать максимально лучшие параметры для того, чтобы батарея работала 10 лет и более. И поэтому мы должны искать то место, где будут наиболее приятные для нас параметры", - отметил кардиохирург Александр Грицай.

Напомним, что Алла Пугачева в преддверии большого концерта по случаю своего 70-летия, попала в больницу, где ей сделали операцию.

Ранее сообщалось, что стало известно о том, какие услуги врача станут бесплатными.