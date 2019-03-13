Вакцины вызывают аутизм: Супрун сделала шокирующее заявление

Супрун развеяла 5 мифов о вакцинации

Ульяна Супрун сделала шокирующее заявление о вакцинации и развенчала самые популярные мифы. Об этом эксперт проинформировала в социальной сети Facebook.

Первый миф гласит о том, что введение трехкомпонентной вакцины вредно. Также опасно вводить ребенку сразу несколько вакцин, потому что это перегружает иммунитет, а если в организме уже есть антитела, вводить вакцину нельзя.

Однако, по словам эксперта, данное утверждение является ошибочным. Кроме того, вакцинация не грозит людям, у которых уже сформировался иммунитет к болезни. Это безопасно и не имеет негативных последствий.

Следующий миф гласит, что вакцины против кори обладают способностью подавлять иммунитет, поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори. Хотя исследования указывают на обратное.

Миф третий звучит так: вакцины должны отвечать "иммунным потребностям нации". Лучше пользоваться вакцинами, которые производятся внутри страны, а не закупать их за рубежом. Однако в выработке вакцины ключевое - не страна, а качество и требования к производству, которые за последние 15−20 лет стали еще более жесткими.

Кроме того, есть распространенное мнение о том, что вакцины вызывают аутизм. Однако исследования опровергают какую-либо связь между вакциной и возникновением аутизма.

Миф пятый гласит, что вакцинация против кори запрещена в Японии. Хотя на самом деле в данной стране высокий уровень иммунизации против кори. Поэтому, по словам Супрун, прививка до сих пор является самым безопасным способом защититься от инфекционных болезней и преодолеть их навсегда.

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