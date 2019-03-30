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Очень важно: Комаровский рассказал об основах воспитания детей


Комаровский считает, что основой воспитания является постоянный контакт с ребенком

Евгений Комаровский рассказал о необходимости воспитания детей с младенчества, особенное внимание он уделяет времени, которое проведено с ребенком. Доктор также рассказал, что первое, что должен запомнить малыш — это лицо самого близкого человека – мамы, поэтому в первый месяц жизни ребенка важно с ним проводить много времени. Об этом он написал в своем блоге в Instagram.

Доктор Комаровский в своих словах ссылается на многочисленные исследования, которые показали, что уже с месячного возраста в поведении ребенка прослеживаются совершенно определенные предпочтения:

  • из всех видимых явлений и предметов младенец предпочитает лицо человека, особенно человека самого близкого — мамы;
  • любимый звук — голос мамы;
  • любимое прикосновение — руки мамы;
  • любимый процесс — прием пищи, но не еда как таковая, а еда, сопровождающаяся любимой картинкой, любимым звуком, любимым прикосновением.

"Сама Природа запрограммировала человеческого детеныша таким образом, что для его полноценного развития необходим постоянный зрительный, звуковой и тактильный контакт с окружающими его взрослыми", - добавил доктор.

Комаровский рассказал о необходимости воспитания детей с младенчества (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

В комментариях слова доктора поддержали:

  • Главное не количество времени, проведенное с ребенком, а качество, какие ценности привьешь ребенку, а телефон и прочие гаджеты — это всего лишь атрибутика быта.
  • Это так. И читайте детям. Они не умеют слушать. Общайтесь с детьми. Они не умеют говорить.
  • Подпишусь под каждым словом!
  • Согласна на все 100!

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт. Он подчеркнул, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.

Также Доктор Комаровский рассказал украинцам о том, какие негативные последствия может вызвать употребление гомеопатических препаратов. Он отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.

Мы также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал о том, можно ли давать детям шоколад. Шоколад действительно является для детей не самым полезным продуктом, так как в нем присутствуют оксалаты, которые в сочетании с кальцием образуют нерастворимое соединение.

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