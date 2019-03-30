Очень важно: Комаровский рассказал об основах воспитания детей

Комаровский считает, что основой воспитания является постоянный контакт с ребенком
Евгений Комаровский рассказал о необходимости воспитания детей с младенчества, особенное внимание он уделяет времени, которое проведено с ребенком. Доктор также рассказал, что первое, что должен запомнить малыш — это лицо самого близкого человека – мамы, поэтому в первый месяц жизни ребенка важно с ним проводить много времени. Об этом он написал в своем блоге в Instagram.
Доктор Комаровский в своих словах ссылается на многочисленные исследования, которые показали, что уже с месячного возраста в поведении ребенка прослеживаются совершенно определенные предпочтения:
"Сама Природа запрограммировала человеческого детеныша таким образом, что для его полноценного развития необходим постоянный зрительный, звуковой и тактильный контакт с окружающими его взрослыми", - добавил доктор.
Комаровский рассказал о необходимости воспитания детей с младенчества (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
В комментариях слова доктора поддержали:
Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт. Он подчеркнул, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.
Также Доктор Комаровский рассказал украинцам о том, какие негативные последствия может вызвать употребление гомеопатических препаратов. Он отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.
Мы также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал о том, можно ли давать детям шоколад. Шоколад действительно является для детей не самым полезным продуктом, так как в нем присутствуют оксалаты, которые в сочетании с кальцием образуют нерастворимое соединение.