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Дуже важливо: Комаровський розповів про засади виховання дітей


Комаровський вважає, що основою виховання є постійний контакт з дитиною

Євген Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства, особливу увагу він приділяє часу, який проведено з дитиною. Доктор також розповів, що перше, що повинна запам'ятати дитина — це обличча найближчої людини – мами, тому в перший місяць життя дитини важливо з нею проводити багато часу. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.

Доктор Комаровський у своїх словах посилається на численні дослідження, які показали, що вже з місячного віку в поведінці дитини простежуються цілком певні переваги:

  • з усіх видимих явищ і предметів дитина воліє обличчя людини, особливо найближчої людини — мами;
  • улюблений звук — голос мами;
  • улюблене дотик — руки мами;
  • улюблений процес — прийом їжі, але не як така їжа, а їжа, що супроводжується улюбленої картинкою, улюбленим звуком, улюбленим дотиком.

"Сама Природа запрограмувала людську дитину таким чином, що для її повноцінного розвитку необхідний постійний зоровий, звуковий і тактильний контакт з оточуючими її дорослими", - додав доктор.

Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

В коментарях слова доктора підтримали:

  • Головне не кількість часу, проведеного з дитиною, а якість, які цінності прищепиш дитині, а телефон і інші гаджети — це всього лише атрибутика побуту.
  • Це так. І читайте дітям. Вони не вміють слухати. Спілкуйтеся з дітьми. Вони не вміють говорити.
  • Підпишуся під кожним словом!
  • Згодна на всі 100!

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як швидко визначити інфаркт. Він підкреслив, які симптоми можуть вказувати на те, що болі в серці означають інфаркт і які методи профілактики серцево-судинних захворювань існують.

Також Доктор Комаровський розповів українцям про те, які негативні наслідки може спричинити вживання гомеопатичних препаратів. Він зазначив, що гомеопатія відноситься до видів альтернативної медицини, яка з'явилася ще в 18-му столітті.

До цього доктор Комаровський розповів про те, чи можна давати дітям шоколад. Шоколад дійсно є для дітей не найкориснішим продуктом, так як в ньому присутні оксалати, які в поєднанні з кальцієм утворює нерозчинну сполуку.

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