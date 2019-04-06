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Вечная память герою: боец ВСУ погиб от пули снайпера

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 19:33
Вечная память герою: боец ВСУ погиб от пули снайпера
Коллаж: РБК-Украина

Вражеский снайпер убил украинского бойца

Боец ВСУ Юрий Фармагей погиб в зоне проведения операции объединенных сил. Жизнь жителя села Огиевка Винницкой области прервала пуля снайпера. Об этом рассказал заместитель председателя ОО «Союз участников боевых действий АТО Гайсина и Гайсинского района» Александр Гончарук на своей странице в Facebook.

О том, когда состоится прощание героем не сообщается.

Стоит отметить, что по данным центр штаба ООС, на Донбассе 5 апреля оккупационные войска 17 раз нарушали режим прекращения огня. При этом враг применил 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник использовал снайперов.

Напомним, что в Авдеевке погиб доброволец ДУК, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца" Роман Федоришин. Ему было 27 лет.

Ранее сообщалось о том, что  2 апреля на Востоке в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин. 

Мы также писали о том, что в марте 2019 года на Донбассе погибло 10 украинских воинов. При этом самому младшему было всего 19 лет.

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