На велосипеде на работу: как в Киеве промчался зимний флешмоб (видео)

Видео: РБК-Украина

Зимний день популярного всемирного флешмоба "Велосипедом на работу" проходит ежегодно 8 февраля. Украинская столица также присоединилась к акции.

Сегодня в центре города можно было встретить довольно много велосипедистов, благо погода способствовала. Общественная организация "Ассоциация велосипедистов Киева" организовала встречу участников флешмоба утром на Майдане Незалежности.

Инициаторы флешмоба хотят показать, что климат - не помеха для езды на велосипеде, а вот проблемы инфраструктуры могут вставлять "палки в колеса". Поэтому они призвали киевские власти удерживать дороги зимой в чистом состоянии.

Как рассказал член "Ассоциации велосипедистов Киева" Алексей Клановец, всего в акции принимают участие около 200 городов по всему миру.

Кстати, год назад 8 февраля Киевсовет принял велоконцепцию Киева, которая определила место на карте города для 240 км веломаршрутов и более 1000 км велодорожек.

В настоящее время деньги выделены только на проектирование 7 веломаршрутов.

"Хотим напомнить, что Киев должен воплотить велоконцепцию до 2025 года и хочет увеличить долю велосипедных поездок до 5%. Это означает, что город должен создать условия, когда каждый день на улицах Киева велосипедом будут передвигаться от 160 до 200 000 человек", - заявили в Ассоциации.

Интерактивная карта на сайте winterbiketoworkday.org показывает, какие города в мире являются наиболее удобные для езды на велосипеде зимой. По состоянию на вечер 7 февраля в Топ-100 городов-участников флешмоба Киев занимал 40 место.

Как отметил участник акции Илья, который 5 лет ездит на работу на своем ровере, работа у него недалеко от дома, и добираться что на марштрутке или метро, или же на велосипеде занимает приблизительно одно и то же время.

"Зато на велосипеде всегда в движении, это лучше, чем стоять, ждать и мерзнуть на остановке. Больше преимуществ", - заявил велоактивист.

Добавим, что по результатам подсчета "Ассоциации велосипедистов Киева" осенью 2018-го количество велосипедистов возросло в городе на 40% за год.

Как сообщалось ранее, в КГГА обещают продолжение развития велоинфраструктуры в 2019 году.

Также мы писали о том, что основатель сети проката Nextbike и Veliki Алексей Кушка, который не редко сталкивается с проблемой кражи велосипедов, недавно рассказал о проведении в Киеве оригинального эксперимента. Предприниматель оставил транспорт в людном месте возле подземного перехода с целью проверки, как долго он там "продержится".