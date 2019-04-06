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Под Винницей женщина сжигала траву и сгорела заживо

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 17:14
Под Винницей женщина сжигала траву и сгорела заживо
Коллаж РБК-Украина

Бездыханное тело пострадавшей от пожара нашли спасатели

В Винницкой области Ильинецкого района женщина сжигала траву и сгорела заживо. Неприятный инцидент произошел 4 Апреля в 20:20. Об этом проинформировали спасатели, передает издание "20 минут".

В четверг в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного диспетчера скорой медицинской помощи Ильинецкой больницы о шокирующем происшествии. Сообщалось, что пожилая женщина, по своей же неосторожности, лишила себя жизни.

Под Винницей женщина сжигала траву и сгорела заживоЖенщина сжигала траву и сгорела заживо (фото: РБК-Украина)

Тело 85-летней женщины было обнаружено бездыханным, признаки жизни отсутствовали. По информации спасателей, погибшая получила термические ожоги несовместимые с жизнью при сжигании сухой травы на собственном дворе.

Служба спасения призывает украинцев соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и жизни людей.

Напомним, что под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сейчас работниками полиции проводятся следственные действия.

Мы писали, что ранее пожар под Киевом забрал жизни двух маленьких детей. Женщину с ожогами госпитализировали. Тела погибших в огне детей в возрасте одного и трех лет передали на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 квадратных метров.

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