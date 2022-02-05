Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой "шубке" от победительницы "МастерШеф": не устоял даже Эктор

Победительница проекта "МастерШеф10" Яна Балог покорила строго судью Эктора Хименеса-Браво своей фирменной рыбкой в ореховой панировке с двумя гарнирами. После этого рецепт кулинарного шедевра захотели узнать многие.
На странице в Instagram она поделилась видеорецептом поэтапного приготовления вкуснейшего блюда.
Готовим блюдо поэтапно, а затем при подаче соединяем компоненты.
Филируем и маринуем рыбу: тимьян, соль, перец, масло/можно лимонный сок. Пока рыба маринуется, готовим два гарнира и соус.
Дорадо в ореховой панировке покорило Эктора (www.pexels.com)
Морковное пюре:
На сковороду со сливочным и растительным маслом добавляем мелко рубленый лук, цедру и сок апельсина, тимьян, морковь, соль/перец.
Пюре можно приготовить двумя способами:
Цветная капуста идет в качестве второго гарнира:
Цветная капуста стала одним из гарниров к рыбе (www.pexels.com)
Соус Бер Блан
Нам понадобится:
Кисловатый соус с ноткой вина, идеально подойдет к рыбке и сладковатому пюре. Выпариваем вино более чем на половину в смеси с луком, в конце добавляем масло и процеживаем сквозь сито.
Ореховая панировка:
Обжариваем рыбку до золотистой корочки на растительном масле с добавлением чеснока и тимьяна. В конце добавляем сливочное масло и подливаем его на рыбку, таким образом она приготовится с другой стороны.
Готовое филе обваливаем в ореховой панировке. На блюдо выкладываем порционно морковное пюре, обжаренную цветную капусту, рыбку поливаем готовое блюдо соусом.
Также Яна поделилась рецептом вкусного и простого печенья с начинкой.
Напомним, что ранее звезда "МастерШеф" научил готовить ризотто за 20 минут.