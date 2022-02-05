Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой "шубке" от победительницы "МастерШеф": не устоял даже Эктор

Дорадо в ореховой панировке с морковным пюре и соусом Бер Блан

Готовим блюдо поэтапно, а затем при подаче соединяем компоненты.

Филируем и маринуем рыбу: тимьян, соль, перец, масло/можно лимонный сок. Пока рыба маринуется, готовим два гарнира и соус.

Дорадо в ореховой панировке покорило Эктора (www.pexels.com)

Морковное пюре:

На сковороду со сливочным и растительным маслом добавляем мелко рубленый лук, цедру и сок апельсина, тимьян, морковь, соль/перец.

Пюре можно приготовить двумя способами:

запечь в духовке и перетереть блендером

немного потушить в сковороде, залить водой, отварить, добавить немного сливок и пюрировать блендером, а затем протереть через сито.

Цветная капуста идет в качестве второго гарнира:

Бланшируем капусту 2-3 минуты.

Доводим до готовности на сковороде со сливочным маслом, тимьяном и специями. В конце можете добавить сыр или копченую паприку.

Цветная капуста стала одним из гарниров к рыбе (www.pexels.com)

Соус Бер Блан

Нам понадобится:

половина лука

150 г белого сухого вина

немного соли

50 г сливочного масла

Кисловатый соус с ноткой вина, идеально подойдет к рыбке и сладковатому пюре. Выпариваем вино более чем на половину в смеси с луком, в конце добавляем масло и процеживаем сквозь сито.

Ореховая панировка:

50 г фундука

10 г базилика

30 г пармезана

15 г панировочных сухарей

Обжариваем рыбку до золотистой корочки на растительном масле с добавлением чеснока и тимьяна. В конце добавляем сливочное масло и подливаем его на рыбку, таким образом она приготовится с другой стороны.

Готовое филе обваливаем в ореховой панировке. На блюдо выкладываем порционно морковное пюре, обжаренную цветную капусту, рыбку поливаем готовое блюдо соусом.