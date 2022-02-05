Смачний рецепт рибки в горіховій "шубці" від переможниці "МастерШеф": не встояв навіть Ектор

Дорадо в горіховому паніруванні з морквяним пюре і соусом Бер Блан

Готуємо страву поетапно, а потім при подачі з'єднуємо компоненти.

Філіруємо і маринуємо рибу: чебрець, сіль, перець, олія/можна лимонний сік. Поки риба маринується, готуємо два гарніри та соус.

Дорадо в горіховій паніровці підкорило Ектора (www.pexels.com)

Морквяне пюре:

На сковороду з вершковим маслом і рослинною олією додаємо дрібно рубану цибулю, цедру і сік апельсина, чебрець, моркву, сіль/перець.

Пюре можна приготувати двома способами:

запекти в духовці та перетерти блендером

трохи згасити в сковороді, залити водою, відварити, додати трохи вершків і перебити блендером, а потім протерти через сито.

Цвітна капуста йде як другий гарнір:

Бланшуємо капусту 2-3 хвилини.

Доводимо до готовності на сковороді з вершковим маслом, чебрецем і спеціями. В кінці можете додати сир або копчену паприку.

Цвітна капуста стала одним з гарнірів до риби (www.pexels.com)

Соус Бер Блан

Нам знадобиться:

половина цибулі

150 г білого сухого вина

трохи солі

50 г вершкового масла

Кислуватий соус з ноткою вина, ідеально підійде до рибки та солодкуватого пюре. Випаровуємо вино більш ніж на половину в суміші з цибулею, в кінці додаємо олію і проціджуємо крізь сито.

Горіхове панірування:

50 г фундука

10 г базиліка

30 г пармезану

15 г панірувальних сухарів

Обсмажуємо рибку до золотистої скоринки на рослинній олії з додаванням часнику і чебрецю. В кінці додаємо вершкове масло і підливаємо його на рибку, таким чином вона приготується з іншого боку.

Готове філе обвалюють в горіховому паніруванні. На блюдо викладаємо порційно морквяне пюре, обсмажену кольорову капусту, рибку поливаємо готову страву соусом.