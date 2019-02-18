Внимание розыск: из тюрьмы сбежал опасный преступник

Всех, кто владеет информацией о местонахождении беглеца, просят сообщать на линию "102"

В Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область), сообщает "Киев Оперативный".

Полиция предполагает, что на данный момент он находится в Киеве. Может быть опасен и совершать нападения с целью грабежа.

Приметы: Рост 177 см, темные волосы с сединой, худой, глаза светло-карие.

Был одет: салатовая куртка, черные штаны-комбинезон, шапка черная с мелкой надписью Adidas.

Был ранее судим за разбой, угон авто и кражу.

Преступник сбежал из тюрьмы Бердичева - его ищут в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Всех, кто владеет информацией о его текущем местонахождении, просят срочно позвонить 102 или 0683490080 (Александр Валерьевич).

К слову, 24-летняя украинка просит помочь побороть рак. Она мечтает повести сына в первый класс.

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