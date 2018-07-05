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На Волыни муж до смерти избил супругу из за расточительства

STYLERLIFE        05.07.2018 - 21:45
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Теперь мужчину ожидает суровое наказание

В Маневицком районе Волынской области на девять лет лишили свободы мужчину, который убил свою супругу. Об этом передает пресс-служба прокуратуры региона на своем официальном сайте.

Злоумышленник нанес своей жене множество ударов, которые повлекли смерть потерпевшей. Согласно информации правоохранителей он обвинил жену в излишней расточительности.

Как показали эксперты, мужчина нанес жене около 70 ударов (из них более двадцати в голову), в результате чего причинил тяжкие телесные повреждения, от которых 36-летняя женщина вскоре умерла.

"Камень-Каширский районный суд, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве 17-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.

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Теги: избиение, убийство, Волынь
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