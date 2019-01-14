"Война затягивает": военный медик рассказал, что самое тяжелое в зоне боевых действий

Коллаж РБК-Украина

Врач рассказался, чем занимался до войны и как попал на фронт

Военный медик с позывным Петрович рассказал, как попал в зону боевых действий и признался, что самое тяжелое на войне. Его историю опубликовали на странице "Повернись живим" в социальной сети Facebook.

Начальник медицинской службы с позывным Петрович в 2014 году работал начальником подстанции скорой помощи в Хмельницкой области. Однажды ему позвонили из отдела кадров и попросили назвать две фамилии добровольцев, которые согласны пойти в ВСУ или Нацгвардию. Петрович недолго думая, сказал записать его фамилию.

Фото: Петрович (facebook.com/backandalive)

В следующий раз ему позвонили уже в августе 2014 года, когда на востоке шли активные боевые действия, а Новоазовск захватили российские наемники. Петровичу сказали собраться, чтобы ехать под Мариуполь, руководить амбулаторией. Но и в этот раз отъезд отложился.

Не дождавшись звонка, Петрович начал сам искать добровольческие госпитали в Бахмуте и в марте 2015 года он поехал спасать украинских военных.

"Это был 2015 год, 28 апреля. Подрыв бензовоза под Попасной на противотанковой мине. Там было трое раненных. У одного осколочные ранения и сломана челюсть, у второго ожоги, а третьего я отправлял в Харьков. Это была эвакуация человека с открытой черепно-мозговой травмой, на штучном дыхании. Мы везли его волонтерским автомобилем. Все выжили", - вспоминает Петрович.

Почти год он провел в разъездах, а в 2016 году, после того, как погиб его земляк, решил подписать контракт и пойти служить. И на данный момент он по-прежнему спасает жизни украинских бойцов и признается, что самое сложное в его работе это то, что некоторые травмы происходят по дурости и неосторожности.

"Что самое тяжелое? Нет такого: работа и работа. Угнетает, что травмы случаются из-за дурости и неосторожности. Когда приезжаю домой, то вижу, что там остались люди, которые не понимают, что происходит. Помню, в начале 2015 года меня спросили, можно ли повесить мое фото на доске почета. Так вот, через две недели его уничтожили. Родные, конечно, говорят: "Возвращайся". Но у меня контракт, да и война затягивает. Это привычное окружение людей, которые тебя больше понимают, чем другие. Сейчас, мне кажется, забывается подвиг тех людей, которые выстояли в 2014 году, да и отношение к военным меняется", - признался Петрович.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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