Впала в кому: травля в одесской школе привела к плачевным последствиям

Одноклассники избили мячом школьницу

В школе Одессы №107 произошел чудовищный инцидент: одноклассники избили мячом ученицу пятого класса, что привело к плачевным последствиям. Об этом сообщили родители учеников, проинформировал Oblvesti.

Сегодня все чаще приходится слышать о буллинге в школах, где жестокость детей зачастую переходит все границы. Так произошло и в этот раз: травля в школе довела девочку до комы.

По словам очевидцев, на уроке физкультуры над жертвой издевались мальчики, кидая ей в голову мяч. После очередного удара она потеряла сознание, а в себя пришла уже в реанимации, поздно вечером.

По словам родителей пострадавшей, они неоднократно обращались к классному руководителю с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и прекратить издевательства. Однако никаких действий не последовало.

Глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в курсе данной ситуации и планирует 15 марта наведаться в школу вместе с правоохранительными органами.

Напомним, скандал с буллингом в лицее имени Василия Стуса во Львове, где школьники стали массово переходить на дистанционное обучение из-за агрессивного одноклассника, получил неожиданный поворот. Отец 12-летнего Ильи Балабая утверждает, что это именно его сын является жертвой травли.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком суд принял первое в области решения о привлечении к ответственности за совершение буллинга.

Также мы писали о том, что в Чернигове в одной из школ ученика жестоко избил восьмиклассник - он бил мальчика с ноги, душил и бил об вазон с цветами.