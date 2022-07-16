Врач рассказал о "необъяснимом ощущении", которое может указывать на несколько видов рака

Как обращает внимание старший фармацевт из британской компании Medicine Direct Хуссейн Абдех, одним из таких ранних признаков является необъяснимая боль.

Это возможно при раке горла, где первичным признаком может быть боль в горле или боль при глотании. То же самое относится и к раку кишечника - в этом случае начальным симптомом является боль в животе.

Помимо рака горла и кишечника, необъяснимая боль также может указывать на рак желудка и шейки матки, добавляет эксперт.

"Необъяснимую боль легко обнаружить. Это будет заметно, потому что раньше такого не было, особенно если это область тела, которая в остальном кажется совершенно здоровой", - говорит фармацевт.

Абдех призывает записаться на прием к врачу, если чувство "необъяснимой боли" не проходит само по себе и продолжается в течение двух недель. Медики проведут анализы и обследования, поставят точный диагноз, и при необходимости назначат нужное лечение.

На какой тип рака указывает "необъяснимая" боль

Место, где возникла и не походит боль, зависит от типа онкологического заболевания.

При раке кишечника можно испытывать постоянную боль в животе, такую ​​как спазмы или метеоризм, хотя боль также может быть прерывистой и возникать во время еды.

Рак кишечника также может вызывать рвоту, которая также часто приводит к боли в животе.

Рак яичников может вызывать постоянную боль в пораженных участках тела.

Рак горла может вызывать боль в области горла, которая усиливается во время еды и питья, так как этот процесс раздражает горло.

Какие еще симптомы

Медицинский эксперт отмечает, что "необъяснимое ощущение" боли - это всего лишь один из симптомов, который может указывать на рак. Так, каждый отдельный тип онкологии связан с множеством признаков, которые могут вызывать тревогу.

Например, больные раком кишечника также могут испытывать сильную усталость, изменения в работе кишечника, кровь в стуле и многое другое.

В то время как больные раком горла будут кашлять или замечать изменения в своем голосе.

Абдех также обращает внимание, что существуют также другие состояния здоровья, которые могут вызывать определенные виды боли, поэтому такой признак совсем не обязательно означает, что виной всему онкологическая болезнь.

Для снижения риска узнать о страшном диагнозе фармацевт рекомендует придерживаться "сбалансированной диеты, состоящей из большого количества свежих фруктов и овощей".