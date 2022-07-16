Лікар розповів про "нез'ясовне відчуття", яке може вказувати на кілька видів раку

Як звертає увагу старший фармацевт з британської компанії Medicine Direct Хуссейн Абдех, однією з таких ранніх ознак є незрозумілий біль.

Це можливо при раку горла, де первинною ознакою може бути біль в горлі або біль при ковтанні. Те ж саме відноситься і до раку кишечника - в цьому випадку початковим симптомом є біль в животі.

Крім раку горла і кишечника, незрозумілий біль також може вказувати на рак шлунка і шийки матки, додає експерт.

"Незрозумілий біль легко виявити. Це буде помітно, тому що раніше такого не було, особливо якщо це область тіла, яка в іншому здається абсолютно здоровою", - говорить фармацевт.

Абдех закликає записатися на прийом до лікаря, якщо почуття "незрозумілого болю" не проходить сам по собі й триває протягом двох тижнів. Медики проведуть аналізи та обстеження, поставлять точний діагноз, і при необхідності призначать потрібне лікування.

На який тип раку вказує "незрозумілий" біль

Місце, де виник і не походить біль, залежить від типу онкологічного захворювання.

При раку кишечника можна відчувати постійний біль в животі, таку як спазми або метеоризм, хоча біль також може бути переривчастим і виникати під час їжі.

Рак кишечника також може викликати блювоту, що також часто призводить до болю в животі.

Рак яєчників може викликати постійний біль в уражених ділянках тіла.

Рак горла може викликати біль в області горла, який посилюється під час їжі та пиття, оскільки цей процес подразнює горло.

Які ще симптоми

Медичний експерт зазначає, що "нез'ясовне відчуття" болю - це всього лише один із симптомів, який може вказувати на рак. Так, кожен окремий тип онкології пов'язаний з чималою кількістю ознак, які можуть викликати тривогу.

Наприклад, хворі на рак кишечника також можуть відчувати сильну втому, зміни в роботі кишечника, кров в стільці та багато іншого.

У той час як хворі на рак горла кашлятимуть або помічатимуть зміни у своєму голосі.

Абдех також звертає увагу, що існують також інші стани здоров'я, які можуть спричиняти певні види болю, тому така ознака зовсім не обов'язково означає, що виною всьому онкологічна хвороба.

Для зниження ризику дізнатися про страшний діагноз фармацевт рекомендує дотримуватися "збалансованої дієти, що складається з великої кількості свіжих фруктів і овочів".