Лікар розповів про "нез'ясовне відчуття", яке може вказувати на кілька видів раку

Раннє виявлення онкологічного захворювання може підвищити шанси на успішну боротьбу з важкою недугою, тому важливо знати, які попереджувальні ознаки на ранніх етапах - що можуть бути "нез'ясовними відчуттями" - сигналізують про ймовірність виникнення декількох видів раку.
Про це передає Express.
Як звертає увагу старший фармацевт з британської компанії Medicine Direct Хуссейн Абдех, однією з таких ранніх ознак є незрозумілий біль.
Це можливо при раку горла, де первинною ознакою може бути біль в горлі або біль при ковтанні. Те ж саме відноситься і до раку кишечника - в цьому випадку початковим симптомом є біль в животі.
Крім раку горла і кишечника, незрозумілий біль також може вказувати на рак шлунка і шийки матки, додає експерт.
"Незрозумілий біль легко виявити. Це буде помітно, тому що раніше такого не було, особливо якщо це область тіла, яка в іншому здається абсолютно здоровою", - говорить фармацевт.
Абдех закликає записатися на прийом до лікаря, якщо почуття "незрозумілого болю" не проходить сам по собі й триває протягом двох тижнів. Медики проведуть аналізи та обстеження, поставлять точний діагноз, і при необхідності призначать потрібне лікування.
Місце, де виник і не походить біль, залежить від типу онкологічного захворювання.
Медичний експерт зазначає, що "нез'ясовне відчуття" болю - це всього лише один із симптомів, який може вказувати на рак. Так, кожен окремий тип онкології пов'язаний з чималою кількістю ознак, які можуть викликати тривогу.
Абдех також звертає увагу, що існують також інші стани здоров'я, які можуть спричиняти певні види болю, тому така ознака зовсім не обов'язково означає, що виною всьому онкологічна хвороба.
Для зниження ризику дізнатися про страшний діагноз фармацевт рекомендує дотримуватися "збалансованої дієти, що складається з великої кількості свіжих фруктів і овочів".
Нагадаємо, раніше науковці назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу удвічі.
Додамо також, що перед цим медичний експерт розповів про симптом агресивного раку, який проявляється під час їжі, та який можна довго не помічати.