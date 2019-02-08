Вся дорога усыпана: в Днепре таинственно погибла стая птиц

Причина случившегося пока неизвестна

В Днепре на Сичеславской Набережной по непонятным причинам массово погибла стая скворцов, осыпав собой обочину и проезжую часть. Об этом с места событий сообщает портал Информатор.

Машины пытаются объезжать мертвых птиц, однако сделать это не так легко, поскольку дорога буквально укрыта ними. Пока что точная причина загадочной гибели крылатых остается тайной для всех жителей города.

Фото: (dp.informator.ua)

Однако есть предположение, что птицы вернулись в Украину раньше положенного времени и замерзли. Связано это с тем, что скворцы – перелетные птицы, которые обычно держатся стайками и возвращаются в Украину в начале или середине марта.

Напомним, что голодные свиньи насмерть загрызли 56-летнюю женщину. Сообщается, что местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить животных, но у нее случился эпилептический припадок и она упала в обморок. После потери сознание, проснуться женщина больше не смогла.

Ранее стая собак загрызла парня, которых он подкармливал. Семья погибшего парня рассказала, что в позапрошлом году бродячее животное покусало младшего брата Олега, которому сейчас 11 лет. Год назад собаки напали и искусали его маму. При этом юноша к бродячим собакам относился с любовью и считал их добрыми.

Мы писали, что в Украине может появиться полиция по защите прав животных. Соответствующую электронную петицию №22/043206-эп зарегистрировали на сайте Президента Украины. Автор этой петиции – Вульчин Андрей Игоревич.