Вторая волна коронавируса придет с еще одной болезнью: в Минздраве дали прогноз

Вторая волна коронавируса в Украине может прийти вместе с сезонным гриппом и другими ОРВИ. Эти эпидемии традиционно случаются в стране в осенний и зимний период.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в эфире Радио НВ. По словам главного санитарного врача, новой вспышки COVID-19 в сезон гриппа в Минздраве остерегаются, ведь диагностика будет осложнена из-за других инфекций и даже их сочетания.

"Именно этой второй волны мы остерегаемся и прогнозируем такой серьезный рост (заболеваемости COVID-19. - Ред.), поскольку в таких случаях возможно сочетание инфекций, и там будет достаточно тяжело диагностировать, какой возбудитель вызвал болезнь - то ли грипп, то ли аденовирус", - сказал Ляшко.

Кроме того, замминистра здравоохранения объяснил вчерашний суточный рекорд коронавируса - 689 новых заболевших. Такой резкий рост связан с тем, что пытались устранить очередь в исследовании образцов крови для тестирования на COVID-19.

"Мы устраняли очередь из образцов, которые были собраны на протяжении последних дней, передавали в другие лаборатории для того, чтобы протестовать и не было очереди, и потом делались исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - объяснил санврач.

Наибольшая очередь образцов на проверку, по словам Ляшко, в Киеве и Львовской области.

Как мы и писали раньше, рост случаев коронавируса связан с тестированием, ведь за последний три дня количество ПЦР-тестов выросло почти вдвое.

К слову, украинский врач дал тревожный прогноз о том, что летом в Украине заразятся COVID-19 больше людей.