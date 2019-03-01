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Второй случай в истории: в Австралии родились уникальные близнецы

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 23:41
Второй случай в истории: в Австралии родились уникальные близнецы
В Австралии родились уникальные полуидентичные близнецы (фото: pixabay.com)

Первый случай рождения таких близнецов зафиксирован в США в 2007 году

В Австралии родились уникальные полуидентичные близнецы, они имеют 100% ДНК от матери и по 50% ДНК от отца. Этот случай стал вторым в современной истории, сообщает The New England Journal of Medicine.

Мальчик и девочка, родившиеся четыре года назад, идентичные близнецы только со стороны матери. Но лишь часть ДНК отца у них общая.

Открытие было сделано профессором Николасом Фиском в 2014 году во время ультразвукового исследования.

Поначалу все указывало на то, что близнецы идентичные - одна плацента и характерное расположение плодовых пузырей. Однако в последствии выяснилось, что близнецы разнополые, что невозможно среди идентичных близнецов.

Такой тип близнецов является уникальным, поскольку обычно такие эмбрионы не выживают. Это происходит, когда одну яйцеклетку оплодотворяет сразу два сперматозоида еще до того, как она разделилась.

Второй случай в истории: в Австралии родились уникальные близнецы

В Австралии родились уникальные полуидентичные близнецы (фото: ru.tsn.ua)

Эмбрион в начале развития имеет три набора хромосом - один от матери и два - от отца, так называемый триплоид, По мнению ученых, это несовместимо с жизнью и такие эмбрионы обычно погибают на ранних этапах развития.

Впервые рождение полуидентичных близнецов зафиксировали в 2007 году в США.

К слову, профессор Фиск и его коллеги исследовали генетические данные почти тысячи неидентичных близнецов - и не обнаружили ни одного подобного случая.

К слову, ранее мы сообщали, что в Йемене на свет появились редкие сиамские близнецы-дицефалы. У них одно туловище и две головы.

Также мы писали о том, что украинцы раскритиковали мать-героиню, которая родила 14-го ребенка.

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