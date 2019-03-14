Выгуливал неправильно: у жителя Новой Каховки изъяли собаку

У хозяина конфисковали пса за неправильный выгул

У жителя Новой Каховки изъяли собаку за то, что он выгуливал ее неправильно - без намордника. К тому же, собака нападала на людей ранее. Об этом сообщается на сайте суда.

Конфисковать собаку у местного постановил суд Херсонской области, поскольку животное уже дважды нападало на людей, однако, несмотря на это, хозяином никаких мер избрано не было.

Если выгул собаки без намордника повлек вред здоровью человека, хозяину предусмотрена ответственность по статье о нарушении правил содержания собак и котов (ст.154 КУ).

Судьи приняли два постановления о привлечении к ответственности владельца собаки-нарушителя. По каждой из постановлений человек должен уплатить штраф в размере 51 грн и судебный сбор в сумме 384,20 грн.

Напомним, что в Днепре изверги отрезали коту лапы. Бездыханное тело животного лежало на детской площадке. Подобное проявление насилия далеко не первое. Однако от этого поступок не становится менее ужасным.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом и скрылись с места происшествия. Чуть позже объявился хозяин собаки. Мужчина сообщил, что пес случайно сбежал от него незадолго до неприятного инцидента.

Мы также писали о том, что появилось видео с избитым догхантером Святогором. По словам живодера, нападавшие били его тупым предметом, возможно это была бита или кастет. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.