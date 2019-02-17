Вырастет на 20%: когда ждать обещанное повышение пенсий в Украине

По данным вице-премьер-министра Украины пенсия увеличится на 17-20%

Повышение пенсий в Украине начнется с 1 марта, а ее размер увеличится на 17-20%. Об увеличении размера социальных выплат рассказал -премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов. Он также отметил, что пенсии каждый год будут пересчитываться. Это должно помочь сделать социальные выплаты соответствующими затратам.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", – отметил Розенко.

Пенсия увеличится на 17-20% (иллюстративное фото: facebook.com/Пенсійний-фонд-України)

Вице-премьер-министр Украины также вспомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий.

"Последнее осовременивание произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивания пенсий", – сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

"Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", – отметил Розенко.

Напомним, что по подсчетам Госслужбы статистики, инфляция с января 2018 по январь 2019 года составила 9,2%.

Ранее мы писали, что эксперты ошарашили прогнозом цен на продукты в Украине весной 2019 года.

Также STYLER писал, кому из украинцев не повезет при пересчете пенсий. Украинцам советуют как можно быстрее переходить на обычные пенсии, поскольку в правительстве не готовят проекты по перерасчету пенсий госслужащих, научных работников и прочих соцвыплат.