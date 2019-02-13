ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пересчет пенсий в Украине: кому из украинцев не повезет

STYLERЖизнь    13.02.2019 - 09:10
Пересчет пенсий в Украине: кому из украинцев не повезет
Коллаж РБК-Украина

Украинцам настоятельно рекомендуют переходить на "обычные" пенсии

Украинцам советуют как можно быстрее переходить на обычные пенсии, поскольку в правительстве не готовят проекты по перерасчету пенсий госслужащих, научных работников и прочих соцвыплат. Об этом информируют аналитики, передает издание "АиФ".

Эксперты утверждают, что населению больше не выгодно получать пенсию, назначенную по закону "О государственной службе", и теперь всем бывшим бюджетникам есть смысл подумать об оформлении "обычной" пенсии, которая назначается по возрасту и стажу.

Причиной является то, что обычные пенсии регулируются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в который недавно вносились правки, подразумевающие повышения пенсионных выплат.

К слову, в ходе массового пересчета пенсий в 2017 году, выплаты были повышены многим категориям граждан, включая бывших госслужащих и научных работников.

В органах пенсионного обеспечения перепроверяли пенсионные дела и переводили на обычную пенсию тех граждан, чьи выплаты могли существенно вырасти. Однако проверки коснулись не всех пенсионеров.

Согласно украинскому законодательству регулирующие службы не имеют права уменьшать пенсию украинским гражданам, соответственно, перевод пенсионеров на повышенный вид пенсий, для них также выгоден. При этом, согласно реформе правительства обычные пенсии будут расти и далее, а вот насчет пенсий госслужащих - неизвестно.

Напомним, что Кабмин Украины решил ужесточить проверки соцвыплат и пенсий населения, согласно которым пенсионеров будут лишать выплат по определенным причинам.

Мы писали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии. Помимо того можно посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.

А также о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.

Повышение пенсий в Украине: кто получит существенную прибавку в марте Чем платить пенсии: в Кабмине ищут новые источники наполнения Пенсионного фонда
Новости Украины пенсионная реформа
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь