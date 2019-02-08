Как вырастут цены на лекарства и как платить меньше: мнение эксперта

Как меняются цены на лекарства и почему стоит запретить рекламу препаратов - рассказывает Дмитрий Подтуркин

Государство минимально вмешивается в рынок лекарств в Украине, хотя могло бы контролировать его значительно больше. Тем временем сами украинцы часто выбирают лекарства не по назначению врача, а по своим личным убеждениям. Это приводит к тому, что лекарства оказываются совсем не теми, которые нужны им для лечения.

Кроме того, Украину ждет очередное повышение цен на лекарства. Например, с 2016 года лекарства подорожали на 54%, а в этом году аптечная корзина подорожала на 18,6%. В ближайшее время будет очередное повышение цен. Об этом в интервью рассказал Дмитрий Подтуркин, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

О том, что даст запрет рекламы на телевидении, как формируется цена на лекарства и почему они дорожают – в материале.

Дмитрий, какая сейчас ситуация на фармрынке и насколько изменился контроль государства за ним?

К примеру, есть Нацперечень – список препаратов, которые пациенты в стационарах должны получать гарантированно бесплатно. Но ничего из Нацперечня государство не закупает. Государственные или коммунальные клиники должны за бюджетные деньги закупать только то, что есть в Нацперечне до того момента, когда они удовлетворят полную потребность в этих лекарствах. Если у них есть деньги, то они должны покупать сначала все из этого списка, а потом – все остальное.

Ключевое – если у них есть деньги. Но при этом на закупку других лекарств по факту денег у них остается очень мало. В 90-миллиардном фармацевтическом рынке эти закупки – капля в море. Я имею в виду 1 миллиард гривен, выделяемый на препараты по программе "Доступные лекарства". У нас объем аптечного рынка составляет около 86 миллиардов гривен. Хорошо ли государство влияет на рынок при таких минимальных объемах участия? Никак не влияет.

Фото: “Многие оптовики уже заложили повышение цен еще на 10-15%” - Подтуркин (moz.gov.ua)

Насколько сильно государство должно на него влиять?

Государство просто обязано влиять на рынок лекарственных препаратов. Во-первых, оно должно это делать по закону. Во-вторых, у него для этого есть все механизмы. В-третьих, оно обязано это делать с точки зрения идеологии заботы о пациенте. Когда мы говорили о разнице в контроле рынка лекарств в Украине и Великобритании, то упоминали, что в этой стране затраты практически до 100% препаратов компенсируются государством. Это и есть влияние на рынок.

Также в Великобритании государство определяет цены на препараты. Почему это происходит? Фармакотерапия – это часть лечения. Если государство оплачивает часть лечения гражданам, то, вероятно, хочет влиять на то, чтобы фармкомпании не "раздевали догола" государство. Государство может влиять на рынок путем закупки и путем регулирования – тарифного, ценового, технического. Техническое – это требования к лекарствам. Все эти методы государство имеет право применять, но не применяет.

Как результат, цены диктует рынок.

Да, и как результат, мы имеем в этом году парадоксальную картину: с 2016 года лекарства подорожали на 54%, а в этом году аптечная корзина подорожала на 18,6%. Это при том, что уровень инфляции составляет меньше 10%. Лекарства дорожают больше, чем растет инфляция. А в этом году лекарства подорожали в два раза больше, чем инфляция!

Произошел резкий скачок цен, и этот тренд на самом деле еще нарастает. Ведь многие оптовики уже заложили повышение цен еще на 10-15%. Это увеличение цен мы увидим в течение 1-2 квартала 2019 года. Оптовые цены на самом деле уже поднялись, а розница просто еще не отреагировала. Но это точно будет заметно в ближайшее время. Тренд на рост цен на фармрынке не пропадает.

Цена на лекарства формируется сложными механизмами. В том числе – предпочтениями граждан. Представьте ситуацию: в Минздраве говорят, что им удалось снизить цены на лекарства в рамках программы "Доступные лекарства" на 15-20%, но когда вы начинаете регулировать такую маленькую часть рынка, то фармкомпании сразу же повышают цены процентов на 40 на те препараты, которые не регулируются. Таким образом производители компенсируют издержки, которые возникают из-за снижения цены.

Фото: С 2016 года лекарства подорожали на 54%, а в этом году аптечная корзина подорожала на 18,6% (УНИАН)

Как ситуацию на фармрынке может решить запрет рекламы лекарств? Ведь, как вы раньше сказали, люди часто покупают то, что навязывает реклама, а не то, что им нужно для лечения.

Запрет рекламы лекарственных средств значительно улучшит ситуацию! Средства на рекламу составляют более 20% стоимости каждого препарата. Касаемо тех препаратов, которые рекламируются на телевидении, то процент такой рекламы в том или ином препарате составляет целых 40-60%!

Сейчас в Украине ситуация такова, что люди часто лечатся сами, и нередко покупают из лекарств совсем не то, что им требуется для лечения. Во всех цивилизованных странах реклама лекарств серьезно контролируется. Вся телевизионная реклама, в том числе - реклама лекарств, рассчитана на эмоции.

Почему так произошло и что надо реально сделать для действительного снижения цен на лекарства в наших аптеках?

Первый шаг – запрет рекламы лекарственных средств. Второй – внедрение нормальной промоции препаратов.

Просто рынок лекарственных средств - достаточно сложный механизм, и к ценовому регулированию на нем нельзя подходить так примитивно и топорно, как некомпетентные клерки из МОЗа и представители "Винницкой школы экономики". Нельзя комплексную задачу регулирования цен на лекарства решить только одним, самым простым по внедрению, но и самым неэффективным механизмом - регулированием торговых наценок.

Тем более, что дельцы от фармы давно научились ограничения на торговые наценки обходить, дополнительно с контрактом на продажу лекарств, заключая так называемые "маркетинговые соглашения", за которые продавец дополнительно оплачивает аптеке (вернее аптечной сети) за услуги по обеспечению льготных условий продажи для лекарств.

То есть аптекарь за дополнительные деньги по этому соглашению расположит лекарство ближе ко взгляду пациента (сделает его более заметным среди сотен лекарств на аптечной полке), предложит его первым среди других аналогов и сделает еще очень много разных действий направленных на навязывание покупателю именно вашего товара. И стоимость таких "маркетинговых" услуг в аптечных сетях может поднимать стоимость лекарства и на 30, и на 70%.

Фото: Аптекарь за дополнительные деньги расположит лекарство ближе ко взгляду пациента, предложит его первым среди других аналогов - эксперт (УНИАН)

Напомню - стоимость медпрепарата зависит не столько от торговой наценки, столько от того, по какой цене он входит на рынок – цене производителя или цене импортера.

При этом для фармы уровень материальных затрат при производстве никогда не превышает и 30%, а для оригинальных препаратов, недавно вышедших на рынок, может составлять даже не десятки, а 1-3%. Остальное – это компенсация инвестиций в разработку и вывод препарат на рынок, роялти и затраты на продвижение препарат на рынке (промоцию, в том числе и описанные выше “маркетинговые соглашения”, и рекламу). При этом реклама в СМИ занимает очень значительное место в цене лекарств и рекламные бюджеты фармкомпаний составляют основу рекламных поступлений наших ведущих СМИ. При этом затраты на рекламу постоянно растут.

Для того, чтобы реально снизить цены на лекарства, нужно начать регулировать не торговые наценки, а цену входа лекарств на рынок. Регулировать цену у внутреннего производителя и цену импорта лекарств на наш рынок. И для этого есть все возможности, причем их эффективность доказана опытом применения в других странах. Для регулирования цен входа на рынок для импортных препаратов практически во всех развитых странах применяется метод референтных или сравнительных цен. То есть цена импорта препарата не может превышать цену, по которой он ввозится в другие, референтные страны. Для регулирования цен на лекарства, производимые в Украине в дополнение к методике референтных цен должны применятся и подход по ограничению рентабельности производства медпрепарата.

Но и это не все. Бизнес всегда найдет лазейки в любой системе регулирования. Поэтому для обеспечения значительного устойчивого снижения цен на лекарства нужно запретить или существенно ограничить то, что формирует основные непроизводственные затраты в структуре цены на лекарства – рекламу лекарств в СМИ и маркетинговые соглашения при розничной продаже лекарств в аптеках. Только это даст возможность снизить цены на лекарства почти в два раза.

Фото: Не стоит обращать внимания на те препараты, которые рекламируются по телевидению, считает эксперт (УНИАН)

Кроме того, чтобы лечение с помощью лекарств стало по-настоящему доступным всем пациентам, независимо от их социального статуса, необходимо, чтобы государство начало активно присутствовать на фармацевтическом рынке и взяло на себя основную часть затрат на приобретение пациентами лекарств через систему реимбурсации – частичной или полной компенсации стоимости приобретаемого пациентом препарата за счет бюджетных средств. Но это невозможно сделать в при существующей бюджетной модели финансирования медицины. Это возможно только при внедрении обязательного медицинского страхования.

Значит реально снизить цены на лекарства и сделать их доступными для всех пациентов независимо от их социального положения можно только путем комплексного подхода к ценовому регулированию на фармацевтическом рынке, запрета рекламы лекарств и маркетинговых соглашений при их продаже, а также и это главное, путем внедрения системы обязательного медицинского страхования.

Как украинцам можно сэкономить на лекарствах в условиях их подорожания?

Здесь важны две вещи. Первое - "прививка против рекламы". Не ведитесь на рекламу и звучное название. Если лекарство рекламируют, значит в его цене есть затраты на рекламу. Ищите аналогичный препарат-генерик, но который не рекламируется. Он будет дешевле при подобной эффективности и качестве.

Второе. Еще больше сэкономите, если будете покупать препарат без собственного торгового названия, так называемый "небрендированный генерик". Название такого препарата, как правило, состоит из наименования действующего вещества и названия производителя. За красивое название препарата - "бренд" тоже повышается цена. И третье - проверяйте назначение врача и сравнивайте его назначения с доказательной медициной. Не надо принимать ненужных таблеток. Надо уйти от "совкового" понятия – хороший врач – значит, обязательно назначит таблеточку. Лечитесь рационально и вдумчиво.

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Также в Госстате обнародовали рейтинг новой стоимости проезда в регионах Украины. По данным ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал в среднем на 42,3%.

Видео: Как украинцам экономить на покупке лекарств (video.rbc.ua)