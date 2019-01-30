Выразили скорбь из-за ПЦУ: американские священники разозлили украинцев

Коллаж РБК-Украина

Они считают УПЦ Московского патриархата своим патроном

Частично признанная Православная церковь в Америке (ПЦА) не признает автокефальную Православную церковь Украины. Об этом говорится в письме священного синода епископов этой церкви, опубликованном на ее сайте Orthodox Church in America. Пользователи соцсетей в Украине высказывают по этому поводу возмущение.

В сообщении сказано, что ПЦА считает канонической Украинскую православную церковь Московского патриархата и поддерживает ее митрополита Онуфрия. Они продолжают поддерживать позицию митрополита ПЦА Тихона, которую он высказал еще в сентябре 2018 года.

"Мы, члены Священного Синода епископов Православной церкви в Америке, выражаем глубокую скорбь по поводу этих событий (предоставление томоса Украине - Ред.) и, в частности, из-за разрыва в общении между Московской и Константинопольской церквями", - написано в сообщении.

Украинцы выражают свое возмущение в комментариях под новостью. Больше всего обсуждается тема, что "частично признанные нас не признают".

"Частично признанная нас не поддержала. Клоуны...", - возмутился один из пользователей.

"Есть томос, что и является признанием и разрешением, все остальное не имеет значения", - констатировал другой пользователь.

"Непризнанный гундяевський филиал нашу церковь не признает? Ха-ха! Соседский алкаш меня тоже признавать не хочет... надеюсь, я это переживу!" - написала Ирина Збарская .

"Филиал гебистской непризнанной секты не признает абсолютно законную (со всеми документами) церковь? Пусть покажут свои документы", - пошутила Кристина Рашкевич.



Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ПЦА получила автокефалию от Русской православной церкви еще в 1970 году. При чем Orthodox Church in America считается самоуправляемой частью Московского патриархата. ПЦА не признана ни одной из перечисленных ниже церквей: Константинопольской, Антиохийськой, Иерусалимской, Александрийской, Румынской, Кипрской, Элладской и Албанской.

Автокефалия ПЦА признана только Русской, Грузинской, Польской, Болгарской и Чешской церквями.

Кстати, вчера митрополит Епифаний сообщил о том, что к Православной церкви Украины уже перешли более ста приходов УПЦ МП.

Ранее мы писали о том, что третьего февраля состоится интронизация Епифания - возведение на престол митрополита Киевского и всея Украины.

А также сообщали интересные факты из биографии митрополита, который вырос без отца и сделал блестящую церковную карьеру.