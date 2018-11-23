"Высокая заболеваемость": Супрун рассказала, сколько украинцев болеют раком легких

Иллюстративное фото (pxhere.com)

И. о. министра здравоохранения считает, что асбест, радон, плохая экология и курение приводят к развитию онкологии

И. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о том, сколько украинцев ежегодно слышат диагноз "онкология легких". По словам чиновницы, ежегодно в нашей стране врачи диагностируют около 13 тысяч случаев развития рака легких, при этом мужчин среди больных больше в пять раз. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Рак легких занимает ведущую позицию среди онкологических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, более 2 миллионов новых случаев рака легких случается ежегодно, около 1 700 000 смертей в 2018, причиной которых стал именно рак легких. Высокая заболеваемость раком легких наблюдается и в Украине. Ежегодно фиксируется около 13 000 новых случаев болезни. При этом мужчины болеют в 5 раз чаще женщин", — начала Супрун.

О раке она вспомнила в контексте того, что ноябрь считается месяцем осведомленности о раке. Супрун также напомнила, что рак на начальных стадиях развивается бессимптомно, а лечить его со временем становится все сложнее.

"Чаще всего от рака легких умирают курильщики. Люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще заболевают раком легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят", — добавила она.

И. о. министра здравоохранения Украины также отметила, что пассивные курильщики также находятся в группе риска. Супрун также назвала способы диагностики, при которых можно установить наличие рака легких. Среди них — рентгенологическое исследование и компьютерная томография.

"По заключению ученых, компьютерная томография (КТ) снижает риск смерти от рака легких у мужчин на 26% и у женщин на 39% в популяции с высоким риском", — добавила Супрун.

Чиновница также отметила, какие факторы влияют на появление рака.

"Рак легких также могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда. В частности, причиной рака может стать радон - газ, не имеющий запаха и цвета, и выделяется в результате распада урана в почве, и асбест - группа минералов, которые используются для производства огнеупорных, изоляционных и кислотоупорных материалов. Риски повышаются, если человек имеет историю этой болезни в своей семье", — добавила она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами.

А также рассказывали о том, что Супрун напомнила об ответственном применении антибиотиков.

Видео: РБК-Украина