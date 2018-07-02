"Выйди из автобуса, щенок!": под Донецком водитель чуть не задушил сироту (видео)

Он начал выгонять парня из салона, а после душить

В воскресенье, 1 июля, под Донецком водитель автобуса, который следует по маршруту Славянск – Былбасовка, набросился на сироту. Об этом инциденте рассказал пострадавший Влад Самусенко в Facebook.

Фото: Единый билет, который дает право сиротам на бесплатный проезд (facebook.com/Влад Самусенко)

"Сегодня я ехал к друзьям (1.07.2018. 14:41) я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - рассказал он.

Опубліковано Владом Самусенком Неділя, 1 липня 2018 р.

Видео: Водитель набросился на парня (facebook.com/Влад Самусенко)

Влад опубликовал видео, на котором видно, как водитель слой выталкивает парня из автобуса.

Фото: Пострадавший пассажир (facebook.com/Влад Самусенко)

"Выйди на*рен из автобуса, щенок", - обратился к сироте водитель и начал его душить.

На шее у пострадавшего остались характерные синяки.

Фото: Пострадавший пассажир (facebook.com/Влад Самусенко)

Скриншот поста (facebook.com/Влад Самусенко)

Ранее в Запорожье водитель маршрутки унизил украинского бойца.

На кадрах видеоролика можно расслышать перепалку водителя с бойцом. При этом водитель начал говорить о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города ср*ных освободить".

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