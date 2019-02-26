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Не стоит злоупотреблять: Супрун сообщила об опасности белка

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 13:10
Не стоит злоупотреблять: Супрун сообщила об опасности белка
Иллюстративное фото (pixabay)

Супрун утверждает, что переизбыток белка в организме может вызвать рак

Уляна Супрун, которая ранее шокировала неожиданным заявлением о витамине C, сообщила, что потребление белка может пагубно сказаться на здоровье человека. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook.

Белок - это источник аминокислот, потому многие считают, что большое количество данного вещества благоприятно сказывается на организме. Однако, по словам Супрун, не все так однозначно.

Превышение дневной нормы белка может серьезно навредить, особенно, если у человека диагностированы болезни почек. Кроме того, чрезмерное потребление белка может вызвать остеопороз у женщин с ожирением и у мужчин с нормальным весом.

"Чем больше белка, особенно ВСАА, тем выше уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) и активных процессов разделения и роста клеток. С одной стороны, это хорошо, ведь растет объем мышц. С другой стороны - это плохо, потому что возникает риск развития рака и ускоряется старение", - утверждает эксперт.

Не стоит злоупотреблять: Супрун сообщила об опасности белкаСкриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Потребление красного мяса Супрун рекомендует снизить до нескольких приемов в неделю, а сардельки, колбасы и прочее лучше полностью исключить из рациона.

Эксперт подчеркивает, что белковые добавки не заменят разнообразные пищевые источники белка. А также напоминает, что белковая пища - это не только мясо, но и бобовые, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и переработанная соя.

Напомним, что Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Ранее сообщалось, что Супрун заявила о том, что болезнь у ребенка - не является весомой причиной, чтобы не ходить в школу.

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