Взял ружье у деда: девятиклассник устроил стрельбу в школе

Коллаж РБК-Украина

Одноклассники рассказали, почему подросток пришел в школу с ружьем

Ученик девятого класса попытался застрелить своего одноклассника, с которым накануне поругался. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в поселке Абалаково в Красноярском крае, Россия. Ученик 9-го класса Павел К. взял ружье своего деда и пришел с ним в школу, чтобы отомстить своему обидчику, с которым он накануне крепко поругался.

Прежде чем школьник зашел в здание, он сделал несколько выстрелов по окнам и машинам на улице. На место происшествия очевидцы немедленно вызвали полицию. Руководство школы дало команду заблокировать все входы и выходы в здание, чтобы школьник с оружием не смог попасть внутрь, а дети – выбежать на улицу.

Первым успел добраться до школы местный участковый, который начал вести переговоры с подростком и уговаривать его отдать ружье.

Парень решил, что отдавать ружье он не будет и попытался сбежать с места происшествия. Однако полиция смогла его остановить и обезвредить.

"Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу", — рассказал представитель школьной администрации.

Один из одноклассников Павла объяснил, что парень решил отомстить своему однокласснику, с которым накануне у него произошел конфликт и драка.

Фото: telegram.org/breakingmash

Павел находится под опекой бабушки и дедушки, так как его родителей лишили прав. У него есть еще две сестры и брат – они не посещают учебное заведение и учатся дома. В школе сообщили, что у Павла есть отклонения в развитии и он обучался в коррекционном классе.

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