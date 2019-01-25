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На голову падают кирпичи: родители в ужасе от школы-катастрофы в Мариуполе

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 08:17
На голову падают кирпичи: родители в ужасе от школы-катастрофы в Мариуполе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Школа, построенная в 1936 году, больше похожа на исправительное учреждение, нежели на общеобразовательное

Родители учеников школы №37 в городе Мариуполь Донецкой области возмущены ужасающим состоянием здания, в котором учатся их дети. Они пишут, что школа разрушается прямо на глазах - с нее, в буквальном смысле, падают кирпичи. Об этом они написали на странице  "Батьки SOS" в Facebook.

В школе полное отсутствие санитарных норм. Старые мусорные баки стоят в школе у ​​столовой под лестницей. Пол, как в кабинетах, так и в коридорах моется редко. Шкафы, в которые первоклассники вешают верхнюю одежду, расположены в соседнем кабинете, находятся в ужасном состоянии. Грязные, дверцы сломаны, запах из них стоит страшный.

"Вода в рукомойнике в столовой ледяная. Хотя в школе установлены два бойлера. Дети вынуждены "мыть" руки влажными салфетками. Еда почти всегда холодная и невкусная. Родителей в кабинеты пускают только иногда, ссылаясь на то, что они нарушают санитарные нормы (хотя на самом деле это делается для того, чтобы мы (родители) не видели, что там творится", - написано на странице паблика.

 

Фото: facebook.com/Батьки SOS

Директор школы Симченко Н. Н, занимает эту должность с 2004 года. На все, что предлагали или требовали родители, ответ у директора один: "Вам нужно, вы и делайте, на школу денег не выделяют".

После просьбы заменить грязные шкафы или за счет родителей сделать открытую вешалку, первоклашек заставили переодеваться в общей раздевалке, где их просто заталкивают старшеклассники. А родителей перестали пускать к детям в кабинет даже для того, чтобы просто вымыть парту своего ребенка. 

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