Взяли на работу скандального прокурора: в сети рассказали о новом инциденте в столичном Институте рака

Фото: health-ua.com

Экс-прокурор в Институте рака отвечает за борьбу с коррупцией

В Институте рака, после скандала с врачом, которая отказалась лечить АТОшника, случился новый возмутительный инцидент, который теперь стал известным общественности. Об этом пишет на своей странице в Facebook пишет активистка Александра Устинова.

Оказалось, что в заведении теперь работает бывший прокурор Анатолий Головко, принимавший участие в пьяной ДТП. Головко, по словам активистки, в Институте рака отвечает за борьбу с коррупцией.

Также она опубликовала видео старого выпуска новостей о том, как Головко протаранил несколько чужих машин, троллейбус и рекламные щиты, после чего скрылся от полиции.

На видео - бухой экс-прокурор из Винницкой области Анатолий Головко таранит машины, троллейбус, рекламные щиты и убегает... Опубликовано Alexandra Ustinova Вторник, 14 августа 2018 г.

"На видео - бухой экс-прокурор из Винницкой области Анатолий Головко таранит машины, троллейбус, рекламные щиты и убегает от полицейских. Когда же его задерживают - говорит - то не я за рулем был. Справа приказ о назначение этого прокурора не просто заместителем директора Института рака, но и главным по борьбе с коррупцией в учреждении.

Спасибо директору Института рака Алене Колесник за такой удачный подбор персонала в клинику.

Коррупцию теперь там точно побороли", - пишет Устинова.

Скриншот поста (facebook.com/ustinova.alexandra)

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Пользователи соцсетей были возмущены, узнав такую информацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/ustinova.alexandra)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Институте рака АТОшнику отказали в лечении.

"Попал к Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, которое мне необходимо. Встретила она меня "тепло", аж в жар бросило от ее слов: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал боец.

Позже Уляна Супрун сообщила, что Анну Губареву уволили с занимаемой должности.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже освобождена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинськой за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - написала Супрун.

Однако недавно скандального врача восстановили в должности, но потом снова уволили.

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