Взяли на роботу скандального прокурора: в мережі розповіли про новий інцидент в столичному Інституті раку

Екс-прокурор в Інституті раку відповідає за боротьбу з корупцією
В Інституті раку, після скандалу з лікарем, яка відмовилася лікувати АТОшника, трапився новий обурливий інцидент, який тепер став відомим громадськості. Про це пише на своїй сторінці в Facebook пише активістка Олександра Устинова.
Виявилося, що в закладі тепер працює колишній прокурор Анатолій Головко, який брав участь в п'яній ДТП. Головко, за словами активістки, в Інституті раку відповідає за боротьбу з корупцією.
Також вона опублікувала відео старого випуску новин про те, як Головко протаранив кілька чужих машин, тролейбус і рекламні щити, після чого втік від поліції.
На відео - бухий екс-прокурор з Вінницької області Анатолій Головко таранить автівки, тролейбус, рекламні щити та тікає...Опубліковано Ustinova Alexandra Вівторок, 14 серпня 2018 р.
"На відео - бухий екс-прокурор з Вінницької області Анатолій Головко таранить автівки, тролейбус, рекламні щити та тікає від поліцейських. Коли ж його затримують - каже то не я за кермом був. Справа наказ про призначення цього прокурора не просто заступником директора Інституту раку, але й головним по боротьбі з корупцією в закладі.
Дякуємо директору Інституту раку Олені Колеснік за такий вдалий підбір персоналу в клініку.
Корупцію тепер там точно поборено", - пише Устинова.
Скріншот поста (facebook.com/ustinova.alexandra)
Фото: facebook.com/ustinova.alexandra
Користувачі соцмереж були обурені, дізнавшись таку інформацію.
Скріншот коментарів (facebook.com/ustinova.alexandra)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Інституті раку АТОшнику відмовили в лікуванні.
"Потрапив до пані Губаревой Анни Олександрівні, кандидата медичних наук, яка спеціалізується саме на такому лікуванні, яке мені необхідно. Зустріла вона мене "тепло", аж у жар кинуло від її слів: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав", - розповів боєць.
Пізніше Уляна Супрун повідомила, що Анну Губареву звільнили з займаної посади.
"Лікар, яка відмовила ветерану АТО в лікуванні, вже звільнена. Спасибі громадськості і народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію в захисті наших ветеранів. Впевнюся, що Віталій отримає необхідну допомогу", - написала Супрун.
Проте недавно скандального лікаря поновили на посаді, але згодом вдруге звільнили.
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