"За такое выгнали из прокуратуры": в Киеве чиновник рассекал по городу пьяным за рулем (видео)

Бывший прокурор ездил на машине в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве патрульные полицейские остановили работника Высшего специализированного суда, который ездил пьяным на автомобиле Toyota. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Знакомьтесь – Олег Олегович Ляшок. В прошлом – помощник прокурора, прокурор, а сейчас – работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", – сказано в сообщении.

Видео: Патрульные остановили пьяного чиновника (facebook.com/KyivOperativ)

В крови чиновника обнаружили 2,58 промилле алкоголя.

"Об угрозах всем окружающим, пожалуй, даже и не следует говорить – само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто "порешают"?" - добавили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

"На Днепровской Набережной бухой водитель с кентом на Nissan, вылетая с эстакады, с проспекта Бажана, натворил делишек... Можно было бы написать "не справился с управлением" и влетел в Porsche, но какое там управление, когда в крови 3,07 промилле", - отметили в сети.

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