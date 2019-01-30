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Украина на пороге эпидемии: как узнать, есть ли у вас грипп

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 13:33
Украина на пороге эпидемии: как узнать, есть ли у вас грипп
Коллаж РБК-Украина

Украинцам рекомендуют избегать чрезмерного назначения лекарств

Тяжелое инфекционное заболевание под названием грипп, может поражать людей любого возраста и пола. Он представляет серьезную опасность для жизни каждого, поскольку ежегодно от него умирают миллионы людей по всему миру. Об этом информирует МОЗ.

Очень важно понимать признаки гриппа, поскольку в дальнейшем это поможет уберечься от летальных последствий. Симптомы заболевания возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель:

  • высокая температура, которая держится минимум пять дней;
  • лихорадка;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • общая слабость;
  • потеря аппетита, возможно, тошнота;
  • кашель, который может длиться более двух недель;
  • насморк.

Чтобы избежать опасных последствий, украинцам рекомендуют избегать чрезмерного назначения лекарств и прекратить использование бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно - у детей.

Также уточняется, что эффективность тепловых процедур, фитотерапий, витаминов, интерферонов и антибиотиков для профилактики не подтверждена, и может еще больше усугубить проблему.

Напомним, что Супрун рассказала, к чему приводит дефицит йода в организме. Проблем, к которым может привести недостаток йода в организме, достаточно много. В список входит депрессия, задержка роста, плохая работоспособность, рак, ухудшение памяти и прочее.

Мы писали, что врачи назвали причину массового отравления в яслях львовского детского сада. Еще на прошлой неделе у детей повысилась температура и открылась рвота. Ясельную группу "Улыбка" посещают 16 детей, из них в понедельник пришло в садик только трое. По словам администрации сада, в группе провели дезинфекцию.

 

 

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