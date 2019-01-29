Врачи назвали причину массового отравления в яслях львовского детского сада

Коллаж РБК-Украина

Как оказалось, отравление не связано с питанием

После проведения ряда лабораторных исследований эксперты выявили причину отравления детей в детском саду №153 во Львове. Как оказалось, десять детей, из которых один находится в больнице, заразились энтеровирусом. Об этом сообщило издание Zaxid.net.

Еще на прошлой неделе у детей повысилась температура и открылась рвота. Ясельную группу "Улыбка" посещают 16 детей, из них в понедельник пришло в садик только трое. По словам администрации сада, в группе провели дезинфекцию.

В других группах все в порядке, ни у кого из детей не проявились схожие симптомы. После обнаружения причины заражения, стало понятно, что к питанию оно не имеет никакого отношения. Скорее всего, один из детей заразился энтеровирусом не в садике, а потом инфицировал других детей.

Для справки: энтеровирусы - это целая группа вирусов, которой чаще всего заражаются дети дошкольного возраста. Они передаются воздушно-капельным путем, через грязные руки и через предметы общего пользования. У детей инфекция может принимать разнообразные формы – от кишечных и респираторных до поражения нервной системы и сердца. Особенно опасны они для новорожденных детей.

К слову, в Одессе мама пятерых близнецов, которые родились три года назад, выселяет экс-мужа из квартиры через суд. Мужчина не поддерживает семью материально и уже задолжал детям 60 тысяч алиментов.

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