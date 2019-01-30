Украина на пороге эпидемии: как узнать, есть ли у вас грипп

Украинцам рекомендуют избегать чрезмерного назначения лекарств

Тяжелое инфекционное заболевание под названием грипп, может поражать людей любого возраста и пола. Он представляет серьезную опасность для жизни каждого, поскольку ежегодно от него умирают миллионы людей по всему миру. Об этом информирует МОЗ.

Очень важно понимать признаки гриппа, поскольку в дальнейшем это поможет уберечься от летальных последствий. Симптомы заболевания возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель:

высокая температура, которая держится минимум пять дней;

лихорадка;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

общая слабость;

потеря аппетита, возможно, тошнота;

кашель, который может длиться более двух недель;

насморк.

Чтобы избежать опасных последствий, украинцам рекомендуют избегать чрезмерного назначения лекарств и прекратить использование бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно - у детей.

Также уточняется, что эффективность тепловых процедур, фитотерапий, витаминов, интерферонов и антибиотиков для профилактики не подтверждена, и может еще больше усугубить проблему.

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