Зачем? Комаровский резко высказался о раннем развитии детей

Доктор Комаровский, который нередко дает важные советы родителям, сообщил, что раннее развитие для ребенка не всегда бывает необходимым. А потому взрослым не стоит приучать свое чадо читать с малых лет. Об этом эксперт сообщил в соцсети Instagram.

"Зачем двухгодовалому малышу срочно учиться читать? В этом возрасте ребенок не умеет концентрировать внимание больше нескольких минут. Но он саморазвивается постоянно! Когда смотрит на узоры на обоях и выдумывает животных, когда спрашивает, что значит это слово", - пишет эксперт.

Комаровский утверждает, что пока ребенок не пошел в школу, его ведущая деятельность - игра. Например, малыши до 3-х лет лучше запоминают с помощью тактильных ощущений, когда могут поиграть с предметами, поэтому хорошо работают мягкие кубики с буквами.

Фото: (unsplash.com)

К тому же, если от ребенка требуется выполнить несвоевременную задачу, мозг её будет выполнять, но за счёт каких-то других структур психики, которым сейчас необходимо развитие.

Фото: (unsplash.com)

Комаровский также подмечает, что для обучения чтению важно заинтересовать ребенка. В таком случае, желание читать проявится самостоятельно ближе к 5-7 годам.

Ранее доктор Евгений Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка.

Напомним, что недавно доктор Комаровский заявил о том, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Также мы писали, что известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.