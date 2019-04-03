Навіщо? Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей

Доктор Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам, повідомив, що ранній розвиток для дитини не завжди буває необхідним. А тому дорослим не варто привчати дитину читати з малих років. Про це експерт повідомив у соцмережі Instagram.

"Навіщо дворічному малюкові терміново вчитися читати? У цьому віці дитина не вміє концентрувати увагу більше кількох хвилин. Але вона постійно саморозвивається! Коли дивиться на візерунки на шпалерах та вигадує тварин, коли запитує, що означає це слово", - пише експерт.

Він стверджує, що поки дитина не пішла до школи, його провідна діяльність - гра. Наприклад, малюки до 3-х років краще запам'ятовують за допомогою тактильних відчуттів, коли можуть пограти з предметами, тому добре працюють м'які кубики з літерами.

Фото: (unsplash.com)

До того ж, якщо від дитини потрібно виконати несвоєчасне завдання, мозок його буде виконувати, але за рахунок якихось інших структур психіки, яким зараз необхідний розвиток.



Фото: (unsplash.com)

Комаровський також зазначає, що для навчання читанню важливо зацікавити дитину. В такому разі, бажання читати проявиться самостійно ближче до 5-7 років.

Раніше доктор Євген Комаровський показав, які ознаки у поведінці малюка повинні насторожити батьків і розповів про те, як вчасно діагностувати прояви аутизму у дитини.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський заявив про те, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Також ми писали, що відомий педіатр, лікар Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і ефективно допомогти дитині з високою температурою та перерахував всі ситуації, при яких необхідно негайно викликати лікаря.