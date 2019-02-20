Захотел расслабиться: отчим развращал детей в Кривом Роге (видео)

Мать детей сказала, что сама разберется

В центре Кривого Рога на улице Украинской произошел очередной ужасающий случай растления несовершеннолетних. Стало известно, что отчим развращал троих маленьких детей. Кроме того семья проживала в ужасных условиях, в доме постоянно проходили попойки, которые заканчивались драками и скандалами, сообщают "Надзвичайні новини".

После очередной пьянки мужчина "захотел расслабиться" и потребовал, чтобы дети удовлетворили его оральным способом. Об этом рассказал сосед семьи. По его словам, когда он вошел в дом (его попросили заступиться - Ред.), педофил уже надевал нижнее белье, поэтому он не знает, что уже успел натворить с детьми их отчим.

Мать детей отказалась общаться с журналистами, сказав, что сама разберется в ситуации. Соседи не удивляются, они постоянно слышат крики и скандалы, в доме регулярно бывают посторонние участники "вечеринок".

Отчим развращал детей в Кривом Роге (видео: YouTube/Надзвичайні новини)

Когда приехали полицейские, неадекват бросался на них с топором, прикрываясь полуторагодовалым ребенком. В результате полицейским все же удалось задержать предполагаемого извращенца.

В полиции заявляют, что уже приняты меры для привлечения к ответственности мужчины за домашнее насилие, а факт совращения малолетних, якобы, не подтвердился.

К слову, в Харькове объявился новый маньяк, который нападает и насилует своих жертв прямо лифте.

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